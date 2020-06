In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Napoli Careca, si è soffermato sul mercato degli azzurri, consigliando due obiettivi: Everton Sousa Soares e Wendel; entrambi, secondo il brasiliano, risulterebbero perfetti nel progetto Napoli e utili per lottare contro la Juventus. In particolar modo, Careca crede tanto in Everton, dicendo su di lui: “È nel giro della Seleção, nell’ultimo anno ha dimostrato di essere uno dei migliori: ha la sfrontatezza per saltare gli avversari, è aggressivo e veloce. Il Napoli ha bisogno di una punta, nonostante la presenza di Milik: il polacco è in grado di fare la differenza, ma ha subito vari infortuni”.