Anche il calcio sta per riprendere ma con le dovute restrizioni. Anche il Napoli, secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, vuole fare attenzione in vista del match di sabato contro l’Inter valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Infatti la società partenopea sta valutando se andare in ritiro o meno il giorno prima della partita ed anche se effettuare il classico allenamento di rifinitura pre-match venerdì al San Paolo.