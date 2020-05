Sta per finire un’era sulla fascia destra: il suo proprietario, Josè Maria Callejon, colui che è riuscito ad essere titolare indiscusso con ben 4 allenatori( Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso), colui che ha tramortito molte difese avversarie con i suoi tagli è vicinissimo all’addio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport le sirene sul suo futuro provengono dal suo futuro: la Spagna. Infatti diversi club iberici hanno manifestato un’interesse per l’esterno, ma ad oggi è in vantaggio il Valencia, che gli ha offerto un biennale da 3,5 milioni; però, occhio a Siviglia e Betis Siviglia, pronte a soffiare l’attaccante ai rivali valenciani.