In casa Napoli tiene banco la questione attacco: molti calciatori che hanno fatto le fortune dei partenopei nel reparto avanzato sono destinati a partire perché hanno fatto il loro corso. E’ il caso di Josè Maria Callejon, esterno spagnolo prezioso in tutti i progetti tecnici degli ultimi 7 anni ma ormai destinato a partire.

Al posto dell’esterno ex Real, il Napoli sta valutando una serie di alternative e negli ultimi giorni diversi media hanno riportato di un’interesse di Giuntoli verso Riccardo Orsolini, esterno del Bologna. Purtroppo, però, a spegnere le velleità degli azzurri è stato Riccardo Bigon, ds del Bologna, che a Sky ha spiegato dove sarà il futuro del calciatore felsineo. Queste le sue parole:

“Su Orsolini abbiamo un piano preciso: il nostro obiettivo è di non svendere il giocatore, anzi lo vogliamo tenere per rinforzarci; inoltre, noi, a differenza di altri club, non abbiamo bisogno di vendere nessuno”.