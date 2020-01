Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan dopo l’arrivo impetuoso di Ibrahimovic. Il polacco piace molto all’Aston Villa e lunedì infatti il direttore sportivo degli inglesi è venuto in Italia per trattare con i rossoneri. Come sostiene il giornalista Gianluca di Marzio durante lo speciale di Sky Calciomercato, il club inglese sarebbe disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, versando al Milan i 30 milioni di euro richiesti.