Dopo essere diventato un nuovo calciatore del Barcellona, firmando un contratto fino al 2025, Pierre-Emerick Aubameyang ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore blaugrana. Queste le sue parole: “Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. E’ stata una giornata dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Il Barça è uno dei club più importanti al mondo, per questo ho deciso di firmare. Penso di avere molta esperienza per aiutare la squadra, siccome ho giocato in Germania, Inghilterra e Francia”.