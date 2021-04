Mercato – L’agente di Maksimovic in Italia nei prossimi giorni. Due italiane sul serbo

Nei prossimi giorni Fali Ramadani sarà in Italia, precisamente a Milano. Tanto lavoro in programma in chiave mercato per l’agente, come confermato anche dal giornalista Nicolò Schira. C’è da piazzare Nikola Maksimovic, pronto a dire addio al Napoli dal momento che è in scadenza di contratto a fine stagione e non ci sono i presupposti per il rinnovo. Il difensore serbo piace ad Inter e Lazio. Sono inoltre previsti nuovi contatti con la Roma per Maurizio Sarri, mentre Nikola Milenkovic è in uscita dalla Fiorentina.