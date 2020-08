Finale mozzafiato quella che si giocherà il 23 agosto alle ore 21:00 allo stadio da Luz di Lisbona perché ad affrontarsi saranno PSG e Bayern Monaco.

La squadra di Flick rischia di andare sotto in avvio ma grazie alla doppietta nel primo tempo di Gnabry riprende in mano le redini del match. Nel finale Lewandowski fa suo il risultato con il gol numero 15 in questa edizione.