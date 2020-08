Si è parlato molto del passaggio di Arek Milik alla Juventus grazie alla presenza di Maurizio Sarri. Ma ora che il tecnico ha lasciato Torino sarà difficile per il polacco entrare nelle grazie dei bianconeri. Infatti a confermando è il giornalista Alfredo Pedullà che ai microfoni di Sportitalia dichiara: “Milik in questo momento non è più in prima fila, avanza Dzeko nelle ultime ore anche se loro vogliono prendere un attaccante ancora più forte”.