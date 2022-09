Verso Napoli-Liverpool: tempi lunghissimi per l’acquisto dei biglietti!

Mercoledì sera allo Stadio Maradona si giocherà Napoli-Liverpool, match valente per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Sul sito Ticketone è già possibile acquistare il proprio biglietto per andare a guardare la partita.

Gli utenti che si sono mossi in anticipo sono tanti, tanto che i tempi di attesa sulla piattaforma sono superiori all’ora. Sono circa 9mila le persone che sono in coda per poter comprare il proprio pass online. Si prospetta un Maradona pieno per il ritorno del Napoli nella coppa più importante d’Europa!