Spalletti sui nuovi acquisti: “Si sono già inseriti nel gruppo! Ecco perché!”

Alla vigilia di Lazio-Napoli, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. Ad una domanda riguardo all’inserimento dei nuovi acquisti, il tecnico toscano ha detto: “I nuovi stanno iniziando a conoscersi, siamo a buon punto!”

“I nuovi arrivati e quelli che già c’erano stanno iniziano a legare. Parlano di quello che vorrebbero fare in partita, del calcio che ci piace fare, dell’avversario che incontreremo. In quanto al loro rodaggio, dico che siamo a buon punto anche in base a quello che vedo in allenamento: in campo comunicano bene anche con i piedi, fanno girare bene la palla e sono contento di questo.”

