Social – Su Twitter parte l’hashtag per Lorenzo Insigne: #MeritiamoUnFinaleDiverso

Sui social la voce dei tifosi si fa sentire forte. Questa volta ad unire la piazza non è il coro di una curva ma un hashtag: #MeritiamoUnFinaleDiverso.

L’iniziativa nasce lo scorso anno quando le strade di Mertens e della società napoletana sembravano essere destinate a dividersi. Nelle scorse ore la mobilitazione è ripartita per dare supporto anche a Lorenzo Insigne. I napoletani non vogliono perdere il loro capitano, vederlo giocare con un’altra squadra sarebbe un duro colpo.

Molte gli scenari sul futuro del numero 24 immaginati dai media, dai giornalisti, poche le certezze. La piazza napoletana conosce la volontà del calciatore di rimanere all’ombra del Vesuvio, nella squadra che lo ha visto crescere e vincere, però questo sembra non bastare.

Non ci sono certezze sul futuro di Insigne, ma l’amore dei tifosi per il suo capitano è indubitabile. Sui social ci sono migliaia di messaggi di supporto per il loro capitano. L’iniziativa potrebbe non servire a molto, ma sapere di essere amato dal proprio popolo potrebbe aiutare il calciatore a fare determinate scelte.

La storia d’amore tra il Napoli e Lorenzo Insigne merita decisamente un finale diverso.