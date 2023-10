Al “Maradona” la gara tra Napoli e Milan termina in pareggio per 2-2, gli azzurri di Rudi Garcia riescono a ribaltarla nel secondo tempo grazie alle reti di Politano e Raspadori. E’ stata una partita ricca di emozioni da una parte e dall’altra. Il Napoli ha poi chiuso in dieci per l’espulsione di Natan.