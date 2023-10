Top&Flop Napoli-Milan. Il migliore ed il peggiore degli azzurri secondo la redazione di MondoNapoli

Il Napoli vede l’inferno, salvo poi riemergere parzialmente. Con il Milan il risultato è un 2-2 che lascia l’amaro in bocca per un primo tempo giocato molto male ed un secondo in cui si è vista una squadra combattiva per larghi tratti. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’incontro.

IL MIGLIORE – Matteo Politano

È lui la luce del Napoli. Non positivo come tanti nel primo tempo, ma è un suo lampo ad accendere la rimonta azzurra. Scappa di continuo a Theo Hernandez, combina che è una meraviglia con il suo partner Giovanni Di Lorenzo. Al momento l’ex Sassuolo è inamovibile.

IL PEGGIORE – Amir Rrahmani

Nell’atavico duello tra il centravanti e il marcatore perde, soprattutto lo fa male. Due gravi disattenzioni non degne del suo livello sulla doppietta di Olivier Giroud. Rudi Garcia lo toglie dopo 45 minuti iniziati in maniera nemmeno troppo negativa, e la difesa con al centro Leo Skiri Ostigard ritrova un maggior ordine. Una partita non degna del suo livello.