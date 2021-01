Prima sconfitta in campionato per il Milan di Pioli che perde il big match casalingo contro la Juventus per 1-3. Dopo le reti di Chiesa e Calabria nel primo tempo, nella ripresa è arrivato anche il raddoppio dell’ex calciatore della Fiorentina. fermato poi dai crampi, Chiesa è uscito al 63′ per far posto a Kulusevski. E proprio lo svedese ha servito l’assist per il 3-1 definitivo di McKennie. I bianconeri entrano in zona Champions, al quarto posto con 30 punti; i rossoneri restano primi a 37.