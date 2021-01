Il centravanti dello Spezia, M’Bala Nzola, ha rilasciato il suo commento ai canali ufficiali del club dopo la vittoria di Napoli. Le sue parole: “Sono contento per il gol e per la vittoria. Era un match difficile, il mio gol ha dato coraggio al gruppo per rimontarla. abbiamo sofferto per l’inferiorità numerica ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono felice anche per la buona prestazione di Agoumè (suo connazionale, ndr)”.