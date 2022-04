Capello: «Il Napoli è da scudetto. Spalletti ha l’esperienza e la convinzione che servono»

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando di calcio italiano e lotta scudetto:

Sul Napoli e lo scudetto: “lo dissi in tempi non sospetti e lo ripeto ora che è in corsa. Ha l’allenatore giusto, Spalletti possiede l’esperienza e la convinzione che servono. Il punto di forza è la difesa, concede poco”.

Sulla crisi del calcio italiano: “Gli stadi, ci vogliono, le infrastrutture. Lì siamo giurassici. Da noi intervengono i comitati di quartiere, la politica, le Belle Arti, il tale assessore che segnala le speculazioni da evitare. Blocchi, solo blocchi. I settori giovanili? Suggerisco a chi di dovere di fare un bel viaggetto in Spagna dove la formazione dei ragazzi è in prevalenza tecnica, non tattica”.