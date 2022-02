Il Mattino: nessun rimprovero di Spalletti allo spogliatoio, ma c’è una cosa su cui vuole spiegazioni

Oggi Il Mattino ha scritto dell’atteggiamento “comprensivo” di Luciano Spalletti verso il proprio spogliatoio e i propri calciatori:

“Nessun urlo. Nessun processo negli spogliatoi. Non era la giornata giusta, ieri. E neppure dopo il naufragio con il Barcellona il tecnico azzurro ha voluto fare appunti alla squadra, nel ventre del Maradona. Troppe tossine ancora nelle gambe, nessuna voglia di confrontarsi. Non è un dispetto, non è una ritorsione. È una scelta. Spalletti risparmia per stamane le parole. […] Ecco, c’è la Lazio. Spalletti chiederà ai suoi perché certe cose sono finite in un angolo e attenderà qualche risposta. Non è un dramma essere eliminati dal Barcellona, è un dramma essere usciti così, quasi presi a pallate. Dopo il pomeriggio nero con il Cagliari”.