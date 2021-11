Il Mattino: Mertens sogna di vivere gli ultimi sette mesi a Napoli da protagonista

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Dries Mertens, in scadenza a giugno:

“Adesso la concentrazione è tutta su questa stagione, ai sette mesi con il Napoli che sogna di vivere da protagonista con la squadra azzurra capolista in campionato e al primo posto del girone di Europa League e con la grande attesa per la nascita del figlioletto attesa per marzo: Dries si gode le bellezze di Napoli dalla sua casa a Posillipo, a Palazzo Donn’Anna, e la prima rete della nuova stagione. E ieri sera con Koulibaly e Petagna era all’Augusteo per assistere allo spettacolo Carosone l’americano di Napoli con Andrea Sannino. Dries anzi Ciro, il belga-napoletano”.