UFFICIALE – Il Napoli ricorda Maradona con una maglia speciale! I dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha ufficializzato la nuova maglia dedicata al ricordo di Diego Armando Maradona, a un anno dalla sua scomparsa. Gli azzurri indosseranno la “Maradona Game” in occasione delle prossime tre partite di campionato: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio.

Come ha scritto la SSC Napoli sul proprio sito: “La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, per ciascun colore (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva”.

Il Napoli ci ha tenuto inoltre a specificare che una parte dei ricavi sarà devoluta in beneficenza.