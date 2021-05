Roma – Bakayoko preferito a Demme, l’unico ballottaggio sarà tra Lozano e Politano

La gara contro l’Hellas Verona non sarà facile e Gattuso dovrà ragionare bene circa i titolari da schierare in campo. A tal proposito l’edizione odierna del Roma ha fatto il punto della situazione: “Meret dovrebbe completare questo ciclo di partite da titolare, mentre Di Lorenzo a destra è intoccabile. Maksimovic è guarito dal Covid. Teoricamente torna a disposizione, ma valuterà Gattuso come e quando. Koulibaly, invece è ancora out. La coppia di centrali domenica sarà formata da Manolas e Rrahmani. A sinistra Hysaj ha fatto bene nelle ultime gare e viaggia verso la conferma. Bene anche Bakayoko, che potrebbe di nuovo vincere la concorrenza di Demme al fianco dell’intoccabile Fabian. Dietro la prima punta Lozano potrebbe spuntarla su Politano, mentre Zielinski e Insigne sono certezze. Anche il centravanti, non ci sono dubbi, sarà ancora Victor Osimhen: in grande forma. Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. All’ ultima giornata di campionato, con una vittoria sul Verona, gli azzurri riuscirebbero a strappare il pass per disputare il torneo europeo più importante per club dopo un anno d’assenza”.