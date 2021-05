CdM – Per l’ultima al Maradona, il Napoli vuole la Champions

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sulla partita di domenica sera (ore 20:45) tra Napoli e Verona.

All’ultima di campionato, la squadra di Gennaro Gattuso vuole concludere al meglio una stagione alquanto burrascosa, portando a casa la qualificazione alla prossima Champions League.

Mister Ringhio ha richiamato alla concentrazione la squadra: vuole che i suoi diano il massimo, affinché venga conquistato l’obiettivo stagionale.

Nel frattempo, a Castel Volturno viene preparato il match: Lobotka è rientrano in gruppo e Maksimovic è risultato negativo al Covid-19. Il centrale difensivo potrebbe essere in panchina domenica sera, così come Koulibaly.