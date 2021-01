PRIMA PAGINA – TuttoSport: “Milik SI, ma a giugno!”

La prima pagina di TuttoSport dedica ampio spazio alla questione Milik. Infatti, come riporta il quotidiano, la Juventus e l’Inter vorrebbero Milik però a giugno. Una condizione sfavorevole per il polacco che così rimarrebbe a Napoli senza giocare e senza avere la possibilità di essere convocato in nazionale per l’europeo. Il quotidiano dedica spazio anche al calciomercato con il Torino e il Milan, che stanno tentando di trovare un accordo per un mega affare. Ampio spazio anche per il calciomercato della Juventus. Di seguito la prima pagina: