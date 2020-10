Repubblica – Gattuso valuta se far rifiatare Mertens: ruolo nuovo per Fabian?

Contro la Real Sociedad, Gennaro Gattuso si affiderà agli undici che gli danno più sicurezza. Proprio per questo, l’allenatore del Napoli non ha ancora deciso se far riposare Mertens, oppure schierarlo per la quarta partita in 10 giorni.

Nel primo caso, Fabian Ruiz potrebbe avanzare in un ruolo inedito. Lo scrive oggi Repubblica:

“L’allenatore azzurro sta valutando se confermare Mertens oppure avanzare Fabian supportato da Demme e Lobotka. Potrebbe riposare Lozano: Politano scalpita per una maglia da titolare. L’allenamento di stamattina, cui parteciperanno pure Elmas e Zielinski, sarà decisivo: rifinitura a Castel Volturno, poi partenza per la Spagna alle 14 dopo il risultato dei tamponi effettuati ieri”.