Oggi la prima pagina del Corriere dello Sport si concentra sul caos in casa Barcellona. Come scrive il quotidiano, Messi potrebbe restare ancora in Catalogna – nonostante le notizie delle ultime settimane – e potrebbe convincere Suarez a fare lo stesso. L’attaccante uruguyano era finito nel mirino della Juve, che ora potrebbe puntare su Dzeko.