Il Mattino – Under al Napoli, è fatta! Spunta una data per l’ufficialità

Come ha anticipato qualche giorno fa Aurelio De Laurentiis, il Napoli sta lavorando alla cessione di Milik. Per farlo, il club azzurro ha chiesto in cambio Cengiz Under alla Roma. E l’affare sembra quasi essere fatto.

Lo scrive oggi Il Mattino – che conferma quanto vi abbiamo detto ieri a MondoNapoli Live –, secondo cui bisogna aspettare una settimana per la chiusura definitiva dell’affare, che ormai è davvero impensabile che possa saltare.

Under – racconta ancora Il Mattino – firmerà un contratto di cinque anni, a 3 milioni netti a stagione. E non è scontato, viste le pretese iniziali (4 mln a stagione) che il turco aveva avanzato al club di De Laurentiis.

Bisognerà ora solo accordarsi con la Roma per definire il conguaglio a favore del Napoli, ma la trattativa sembra essere a buon punto: Under andrà al Napoli.