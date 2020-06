Secondo quanto riportato dall’edizione di Repubblica, Arek Milik vorrebbe cambiare aria e non avrebbe dato altra scelta ad ADL se non quella di cederlo.

Così come per Lozano, anche per Milik si parla di una cifra intorno ai 50 milioni: il presidente non fa sconti. Il Napoli sta provando a trattenerlo ma il polacco rifiuta per ora tutte le proposte.

ll suo contratto scade nel 2021 e va per questo venduto già questa estate, per evitare di perderlo magari a parametro zero.