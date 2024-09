CorrSera – Conte valuta il 4-3-3 ma con la Juve nessun cambiamento in atto

Conte potrebbe valutare il passaggio al 4-3-3.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, secondo cui l’allenatore potrebbe valutare quest’ipotesi, ma non per la sfida di sabato contro la Juventus: “I cambiamenti tattici fanno parte di uno scenario possibile, il passaggio al 4-3-2-1 o al «vecchio» 4-3-3 è un’idea concreta come del resto s’intuisce dall’apertura di Conte verso eventuali novità nella conferenza stampa prima della gara di Cagliari. Conte, però, lo farà con i tempi che ritiene opportuni, è difficile che tocchi un impianto tattico consolidato prima della sfida contro la Juventus”.