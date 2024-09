McTominay: “Ho la pelle d’oca ad essere in questo stadio, Maradona icona. Siamo qui per vincere e non per scattare foto”

Sul proprio canale Youtube il Napoli ha pubblicato, così come fatto con Lukaku, il video dell’arrivo in Italia di Scott McTominay, le sue prime impressioni e l’emozione. Queste le sue parole, partendo dall’arrivo a Capodichino e del caloroso abbraccio dei tifosi: “Forza Napoli. Wow sono tantissimi, è incredibile! Questo è uno stadio bellissimo. Questa maglia mi piace tantissimo, è incredibile. Papà, cosa ne pensi mamma? (riferendosi ai genitori, ndr). Maradona è il calciatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un’icona di questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e di giocare in questo stadio stupendo. Ho la pelle d’oca, c’è nella magia nel suo piede sinistro (riferendosi a Maradona, ndr). Il più grande di sempre è stato. Guarda è perfetto, è bellissimo, davvero bello, mi piace tantissimo (riferendosi agli spogliatoi, ndr). Siamo qui per vincere, non per scattare foto. Grazie mille, è fantastico”. Qui il video integrale: