Avvio super per Antonio Conte alla guida del Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, inoltre, per il tecnico salentino si tratta del miglior avvio in campionato in assoluto, superando anche le annate con Juve e Inter: “In tutto, 9 punti, un filino meglio della prima Juve e della seconda Inter di Conte: finì poi come si immagina, evitando di cliccare su Wikipedia o di prendersi i giornali dell’epoca”.