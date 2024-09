Il Mattino – Kvara dappertutto: con Conte sta imparando a sfruttare ogni zona di campo

Kvara con Conte potrà proseguire il suo percorso di crescita.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, con l’arrivo del tecnico leccese il georgiano sta imparando ad agire anche su altre zone del campo lontano dalla sua area d’azione e di competenza: “Inutile dire che il tutto può proiettarsi in ottica del suo Napoli, griffato dai nuovi gemelli del gol che rispondo al nome (e al cognome) di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Non è un caso che il tandem offensivo azzurro si sia subito preso la scena – e i tabellini – in questa primissima alba di stagione. E se per Lukaku tutto sembra maledettamente facile per via di un mantra che conosce alla perfezione fin dai tempi dell’Inter targato Conte, Kvara sta imparando in fretta ad arare nuove zolle di campo che gli consentono di essere ancora più imprevedibile ed al tempo stesso di trovare con maggiore facilità la conclusione”.