Il Roma – Contro la Juve ci si aspetta un super Kvara: il georgiano sfida Giuntoli

Kvara non vede l’ora di affrontare la Juventus sabato pomeriggio in quel di Torino.

Ne ha parlato stamane Il Roma, secondo cui il georgiano sarà voglioso di sfidare Giuntoli, l’ex DS del Napoli che ha avuto il merito di portarlo sotto il Vesuvio: “La Signora carica non poco Kvara. Nell’anno dello scudetto nel 5-1 al Maradona mise un sigillo e disputò una delle gare più belle da quando è arrivato in Italia. Quale migliore occasione per riprendersi la scena. Davanti agli occhi di quel Cristiano Giuntoli che lo portò alla corte di Spalletti per sostituire Lorenzo Insigne. E bene fece visto che poi ha dato una grossa mano al Napoli a vincere il tricolore assieme ad Osimhen”.