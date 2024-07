Calzona: “Il Napoli ha un ventaggio”

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Rai:

“Giocare una volta a settimana credo sia un vantaggio. Il Napoli ha a disposizione una buona rosa, sta acquistando giocatori importanti, ha un allenatore di primissimo ordine. Penso abbia le carte in regola per tornare a lottare per le prime posizioni. Avere la settimana a disposizione per lavorare e giocare una partita sola a settimana può essere un vantaggio“.

Ha poi aggiunto, su De Laurentiis:

“Rapporto con una personalità forte come quella di De Laurentiis? Forse io sono stato fortunato, ho avuto un rapporto tranquillo e schietto con il presidente, non abbiamo mai avuto discussioni“.