Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: “Kvara è forte, ha fatto un buon europeo anche se non è stato la stella nascente della competizione anche perché come stella era già nata. In questo caso hanno ragione un po’ tutti.

Ha ragione il Napoli che dice: ‘Il contratto l’ha. Il contratto è lungo, cosa vuole da noi?’. Il Napoli dice anche che sono disposti a riparlarne e portarlo da 1,5 a 3-4mln, il problema è che il PSG offre 7,5. Cosa può fare un giocatore, che andrebbe a giocare la Champions e al PSG, con 7milioni e mezzo di ingaggio?

Soluzione clausola dall’anno prossimo? C’è sempre il solito rischio, se il PSG vuole Kvara lo deve pagare al Napoli e il club di De Laurentiis può chiedere anche 80mln, il punto è che Conte lo vuole, è necessario per il suo gioco. E’ un giocatore trascinante, soprattutto dominante nei duelli individuali, e quindi è un giocatore prezioso per il calcio in generale perché ti crea superiorità numerica e ti fa anche gol.

Come va a finire? Le volontà del giocatore sono decisive, se decide di restare a Napoli fa una grande cosa anche per i tifosi”.