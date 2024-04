Gazzetta – Dovbyk, il profilo scoperto dall’area scouting. Ora la palla passa all’area tecnica

Nelle ultime ore, il nome di Artem Dovbyk è uno tra i più chiacchierati come possibile successore di Victor Osimhen. L’attaccante ucraino è esploso nel corso di questa stagione con la maglia del Girona, arrivando a siglare 18 gol in 30 partite ne La Liga, contribuendo in maniera significativa a indirizzare la squadra catalana nelle zone più nobili del campionato. Oggi a tal proposito, ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il suo profilo è stato consigliato dallo scouting, ed ora dovrà essere osservato al meglio dalla componente tecnica. Dai giudizi dell’area scouting ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis, al futuro Ds Giovanni Manna, e soprattutto al nuovo tecnico: starà a loro decidere se il bomber del Girona può essere parte del nuovo Napoli.