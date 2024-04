Il Mattino – Dovbyk e Moffi i due nomi nuovi per l’attacco

Il quotidiano Il Mattino, nell’edizione odierna, si concentra sulla scelta del Napoli per il nuovo centravanti, in vista della partenza di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che potrebbe lasciare il club durante la prossima finestra di calciomercato per una cifra superiore ai cento milioni di euro.

Tra le opzioni principali del Napoli per sostituire Osimhen c’è Jonathan David del Lille, un nome caldo sul taccuino della dirigenza partenopea. Tuttavia, la società sta valutando anche altre alternative, come Artem Dovbyk, attaccante di 26 anni della nazionale ucraina, attualmente al Girona. Dovbyk è stato una delle rivelazioni della Liga spagnola grazie ai suoi 18 gol in campionato.

Un altro candidato è Terem Moffi, 25enne del Nizza. L’attaccante nigeriano ha segnato 10 reti in questa stagione, quasi tutte con il suo piede sinistro, compresi gol di grande valore come quelli contro il PSG. Moffi è abile anche nei calci di rigore e ha una valutazione di mercato intorno ai 30 milioni di euro. Questa cifra è circa la metà di quanto il Feyenoord chiede per Santiago Gimenez, un’altra opzione che il Napoli sta considerando.