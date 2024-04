Auriemma: “Italiano non ha una squadra fortemente competitiva, a Napoli lo vedrei bene, sarebbe il migliore possibile”

Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Radio Crc ha risposto alla domanda di un tifoso riguardo Vincenzo Italiano e il suo possibile arrivo al Napoli. Queste le sue parole: “Cosa doveva fare Italiano ieri? Ha messo fuori sia Beltran che Belotti e ha inserito un difensore ed un centrocampista. Quanto ha resistito a Bergamo contro l’Atalanta è anche troppo. Volete per forza dire che Italiano non va bene, e allora ditelo, quando però va in un’altra squadra direte ‘ah, ma quanto è bravo’. Gli allenatori devono essere giudicati anche in base al materiale che hanno a disposizione. Italiano non ha una squadra fortemente competitiva, ma anche in questo caso è quasi arrivato in finale, e se all’andata Carnesecchi non avesse fatto il prodigio avrebbe vinto per 2 o 3 a 0 e il ritorno sarebbe stato diverso. Può arrivare in fondo in Conference, così come è accaduto nella passata stagione, con una squadra che non è chissà cosa. Se gli dai giocatori di un livello superiore allora potrà fare lo step definitivo. Per me è un ottimo allenatore e lo vedrei bene a Napoli, anche per poter ricostruire la squadra a sua immagine e somiglianza, anche se c’è una riserva mentale da chi poco conosce il calcio. Tra l’altro, non potendo andare sui big, come Conte, che è complicato non solo per lo staff e lo stipendio, ma anche per il potere che dovrebbe perdere ADL. Pioli non si dimette, ha un altro anno di contratto e nel caso dovesse essere esonerato dovrebbe contrattare e vedere se vorrà liberarsi. Gasperini non si muove da Bergamo, sarebbe un pazzo a lasciare l’Atalanta, considerando anche che può vincere l’Europa League. Italiano è attualmente il miglior colpo possibile per il Napoli, ma un uccellino continua a dirmi che ADL ha contatti continui con Paulo Sousa”.