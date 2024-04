Udinese-Roma potrebbe sancire il secondo verdetto ufficiale in Serie A: i dettagli

Questa sera potrebbe arrivare il secondo verdetto ufficiale in Serie A dopo la vittoria dello Scudetto dell’Inter. Alle 20:00 Udinese e Roma scenderanno in campo per terminare la partita della 32^ giornata, interrotta per il malore occorso a N’Dicka. Spettatrice interessata sarà la Salernitana, che in caso di successo dei bianconeri sarà matematicamente retrocessa in Serie B. Sarà la prima di Fabio Cannavaro in panchina per l’Udinese, che dovrà cercare di portare la sua squadra fuori da una situazione molto complicata che li vede attualmente in zona retrocessione.