Serie A – Gli squalificati dopo la 33^ giornata: Llorente e Paredes saltano il Napoli

Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, per un turno dopo la 33esima giornata di Serie A. Davide Calabria è stato squalificato per due giornate in seguito all’espulsione rimediata nel derby. Llorente e Paredes saltano Napoli-Roma

Questi gli squalificati per il prossimo turno:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CALABRIA Davide (Milan): per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale): per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANDREVA Antonio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

LUVUMBO Zito Andre Seba (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

TOMORI Oluwafikayomi (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).