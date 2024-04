Sosa: “Osimhen: il Napoli gli mancherà, altrove sarà uno fra i tanti”

L’ex calciatore azzurro Sosa commenta ai microfoni de La domenica azzurra di OttoChannel l’andamento del Napoli.

Molto duro nei confronti di Osimhen, amato tanto a Napoli, che fatica a trovare spazio nelle ultime partite:

“Le maggiori responsabilità di questa stagione sono di tutte le componenti. Ad Osimhen dico che deve dare qualcosa di più: ha voluto un ingaggio importante, non può non calciare in porta. Io lo so bene, Napoli ti entra dentro e ti rende protagonista. Quando Victor andrà in un altro club si renderà poi conto di quanto Napoli gli ha dato e gli mancherà, perché altrove sarò uno dei tanti. Come suo erede nel Napoli a me piace molto Scamacca.“

Sugli allenatori in pole per la panchina azzurra: “Per il ruolo di allenatore bisogna avere le idee chiare, perché oscillare tra Italiano e Conte è sbagliato, perché sono due metodologie e progetti tecnici molto diversi”