Repubblica: “Caos Napoli, una squadra autodistruttiva, non c’entra addio di Kim”

Il quotidiano di oggi di Repubblica mette sotto accusa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per avere decapitato un Napoli che lo scorso anno era una macchina perfetta.

Ok che infatti che la sua scelta di congedare in blocco i vecchi leader degli azzurri – due estati fa – che si era rivelata strada facendo oltre che coraggiosa pure vincente. Ma solo perché Spalletti e Giuntoli erano riusciti a rendere indolori gli addii di giocatori di classe come Koulibaly, Mertens, Insigne, Ospina e Fabiàn, che nello spogliatoio e in campo erano i punti di riferimento per i loro compagni. Per questo la decapitazione del gruppo non aveva fatto danni, al contrario si era trasformato in un “plus”, con l’arrivo di giocatori più giovani e meno strutturati dal punto di vista caratteriale, che si erano consegnati alla guida di Spalletti. De Laurentiis si è convinto che Di Lorenzo & Compagni fossero in grado di continuare a volare in alto da soli, nonostante gli addii dell’allenatore (e del dirigente) dopo la conquista dello scudetto. Invece il Napoli è sprofondato nell’anarchia più totale ed si è scoperto inerme davanti ad enormi difficoltà. Non sarebbe bastato nemmeno la non cessione di Kim per porre rimedio al problema.