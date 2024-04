Dalla Spagna – Guido Rodriguez, si allontana la pista Napoli: è stato proposto a una big

Guido Rodriguez potrebbe non restare al Betis. Il centrocampista argentino lascerà il club spagnolo a zero a partire dal prossimo 1° luglio. Il suo curriculum in nazionale non è per niente male anche se non si può dire che sia stato uno dei protagonisti: nel suo palmarés c’è il mondiale del 2022 ed è campione del Sud America nel 2021. Appena due giorni fa era stato dato in trattativa avanzata con gli azzurri.

Ramón Alarcón, ad del Betis, ha fatto sapere a Radio Siviglia che ci sarà un tentativo per rinnovare il contratto di Rodriguez. In realtà, pare che le possibilità che l’argentino resti al Betis sono davvero minime. Si allontana anche la pista Napoli: pare che il classe ’93 sia stato proposto al Barcellona. Lo fa sapere Relevo.