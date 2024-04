Il Mattino nell’edizione odierna si è soffermato sulle condizioni di Olivera fermo per un problema all’adduttore. Nelle prossime ore si sottoporrà ad una risonanza e spera in un risultato positivo di quest’ultima per poter essere convocato sabato per la sfida contro l’Empoli. Juan Jesus tornerà invece sicuramente titolare al centro della difesa accanto a Rrahmani al Castellani.