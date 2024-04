Losapio: “Tutti i nomi per il mercato del Napoli. Gasperini? Tutta la verità”

Andrea Losapio, esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per fare il punto sulla situazione del Napoli.

Ecco le sue parole: “I rossoneri del Milan sono su Zirkzee e guardano a David come alternativa. Ci sarebbe persino il PSG su David, che però ha l’obiettivo primario di prendere Osimhen. Il Napoli è in una posizione di vantaggio, ma deve concretizzare per non vivere un nuovo caso come quello di Gabri Veiga”.

Poi Losapio ha continuato: “Al Napoli piacciono Veerman del PSV e Prass dello Sturm Graz, ma ci sono tanti nomi che sono sottovalutati dal grande pubblico. Anche in difesa piace tanto Hancko, ma occhio a Diomandé dello Sporting”.”Il nuovo allenatore? Gasperini sarebbe disposto a trasferirsi a Napoli e questa è già una notizia. Il discorso vero è un altro: i Percassi lo lasceranno andare? L’anno scorso aveva già sfiorato l’addio, poi Antonio Percassi lo ha blindato con un contratto fino al 2025”.