Giordano: “C’è una voce su Conte e il Napoli che mi inquieta”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere Dello Sport, è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli in vista della prossima stagione.

Di seguito le sue parole: “Tra i tifosi c’è chi sostiene che Antonio Conte sarebbe un grosso errore? Questa ide a mi inquieta parecchio: Conte non può essere un errore, come non lo è stato Carlo Ancelotti, forse il più grande allenatore di sempre. Tutta ‘sta storia che Ancelotti deve solo allenare grandi calciatori è una diceria che lascia il tempo che trova. Vorrei vedere un altro allenatore con il Real Madrid in mano”.

Poi Giordano ha continuato: “Come si può pensare che Conte sia un errore? Proprio non lo capisco. Tesserare un allenatore di questo tipo sarebbe soltanto un tentativo per accorciare i tempi affinché il Napoli torni ad essere protagonista. Una scelta del genere, a mio avviso, non può mai essere un errore: sarebbe una scelta autorevole. Io continuo a pensare che anche Gian Piero Gasperini rientri tra i grandi del calcio, per ciò che ha fatto con l’Atalanta”.