Teotino a Sky: “Contro il Frosinone opportunità sprecata. Complimenti a Di Francesco, punto meritato”

Gianfranco Teotino, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in seguito alla partita tra Napoli e Frosinone.

Queste le sue parole: “Non riuscire a portare una vittoria in casa contro il Frosinone dopo essere stato per due volte in vantaggio è un’occasione persa che difficilmente si ripeterà, anche perché il calendario era favorevole. Troppi errori per gli azzurri. Complimenti al Frosinone che ha giocato una gara coraggiosa grazie a un pressing offensivo ed efficace. Si tratta di un punto meritato per Di Francesco“.