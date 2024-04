Kvara sufficiente contro il Frosinone: “Non brilla ma c’è”. Le pagelle dei quotidiani

Sicuramente non una delle sue migliori prestazioni, ma la presenza in campo si fa sempre notare. Khvicha Kvaratskhelia non delude i quotidiani, i quali reputano sufficiente la sua gara contro il Frosinone.

Di seguito le pagelle:

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Servito con discontinuità, piazza giri e tiri (ben sei). È che gira proprio male…”.

Voto 6 per il Corriere dello Sport e Tuttosport: dopo un primo tempo sottotono, si accende nella ripresa. La seconda rete del Napoli nasce da un suo tiro.