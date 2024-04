Gazzetta – Scelto l’erede di Osimhen, ma bisogna chiudere il prima possibile

Nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport riporta della volontà del Napoli di ripartire da zero in vista della prossima stagione, il primo step di questa ripartenza passerà per la sessione estiva di calciomercato. La priorità sarà quella di vendere alla cifra più alta possibile l’ormai sicuro partente Victor Osimhen, e allo stesso tempo trovare il sostituto: “Jonathan David rimane il prescelto per sostituire l’attaccante nigeriano, però bisogna fare attenzione alla concorrenza. De Laurentiis deve accelerare con il Lille adesso, prima che sia troppo tardi. Per Gimenez il Feyenoord spara alto (60 milioni), e altri giocatori pronti a garantire 25 gol a stagione sembrano già fuori mercato per il Napoli.”