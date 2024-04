Stellone: “Soulè giocatore da Napoli, sarebbe un ottimo acquisto. Conte o Italiano? Ecco chi scelgo”

Roberto Stellone, ex calciatore del Napoli e del Frosinone, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

Proprio in vista di Napoli-Frosinone, sfida programmata questa domenica alle 12:30, l’ex calciatore ha presentato il match: “Sulla carta il Napoli sembra avvantaggiato ma non sarà così. Ultimamente il Frosinone sta giocando bene e ha l’obiettivo di restare in Serie A. Sicuramente metterà in difficoltà il Napoli che, a sua volta, deve fare punti per salire in classifica”.

In merito all’interesse del Napoli nei confronti di Matias Soulé, in prestito ai ciociari ma di proprietà della Juventus, Stellone si esprime così: “Matias è un talento, ha molte qualità e per me è adatto ad una squadra come il Napoli. È uno degli attaccanti che ha raggiunto più dribbling in Serie A e se il Napoli dovesse riuscire ad acquistarlo, sarebbe un grande colpo“.

Infine, l’ex Napoli spende qualche parola su chi potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli: “Sia Italiano che Conte sono ottimi allenatori ma hanno caratteristiche diverse. Il primo ha un modo di giocare piacevole ed è giovane, il secondo è una certezza; Antonio ha fatto bene ovunque e ha ottenuto risultati importanti. Vedremo, ma entrambi possono fare buone cose a Napoli“.