Osimhen, addio quasi certo in estate: più di un top club interessato

La prossima stagione il Napoli non potrà fare affidamento su Victor Osimhen, destinato a lasciare l’Italia durante la sessione di mercato estiva. Non partirà invece Khvicha Kvaratskhelia, su cui Aurelio De Laurentiis vuole costruire la squadra del futuro. Per quanto riguarda Osimhen, scrive il c’è da segnalare che è conteso tra il Paris Saint Germain e almeno un paio di top club della Premier League: agevolati dalla clausola rescissoria da 120 milioni fissata per l’addio ormai inevitabile del bomber nigeriano.